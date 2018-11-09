Erciyes'e ISO 9001 ve IQ Net belgesi verildi

KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Kış Sporları Merkezi'ne TSE ISO 9001 ve IQ Net belgeleri verildiğini bildirdi.

Çelik, yazılı açıklamasında, Erciyes Kış Sporları Merkezi'nin kalitesinin uluslararası anlamda tescillendiğini, Türkiye'de uluslararası kalitedeki tek kış sporları merkezinin Erciyes olduğunu belirtti.

TSE Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş'tan ISO 9001 ve IQ Net belgelerini aldıklarını aktaran Çelik, "Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes AŞ tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Standardlar Organizasyonu (ISO) Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Belgelendirme Birliği (IQNet), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Uluslararası Tanınırlık Belgesi olan IQ Net'i almaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Bu belgelerle Erciyes'i uluslararası seviyede kaliteye ulaştırdıklarına işaret eden Ulaş, şöyle devam etti:

"Buradaki tesislerimiz, servis, acil durum hizmetleri gibi tüm çalışmalar bir bütün olarak incelendi ve kalitesi bu sertifikasyonla belgelenmiş oldu. Türkiye'de kayak merkezleri içinde sadece Erciyes Kış Sporları Merkezi bu belgeyi almaya hak kazandı. Şu anda sadece Erciyes kalite belgeli bir kayak merkezi durumunda. Yaptığımız hizmetlerin ne derece kaliteli ve nitelikli olduğu belgelenmiş oldu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı da alınan belgenin uluslararası anlamdaki önemini vurguladı.

Cıngı, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarından sonra müşteri odaklı işletmeye endekslendiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Müşteri odaklı çalışmalarımızın altyapısını tamamlamıştık. Türkiye’deki en iyi yönetilen dağın Erciyes olduğu zaten tüm ülkede biliniyordu. Son yıllarda yaptığımız çalışmalar sonucu direkt uçak seferleriyle çok sayıda yabancı turistin gelmeye başlaması nedeniyle müşteri odaklı çalışmalarımızı uluslararası standart haline getirip, belgeleme ihtiyacı hissetmiştik. Allah’a çok şükür, başardık. Bizim açımızdan uluslararası pazarlamada çok önemli bir enstrüman olacak."