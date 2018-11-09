Erciyes'e ISO 9001 ve IQ Net belgesi verildi
KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Kış Sporları Merkezi'ne TSE ISO 9001 ve IQ Net belgeleri verildiğini bildirdi.
Çelik, yazılı açıklamasında, Erciyes Kış Sporları Merkezi'nin kalitesinin uluslararası anlamda tescillendiğini, Türkiye'de uluslararası kalitedeki tek kış sporları merkezinin Erciyes olduğunu belirtti.
TSE Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş'tan ISO 9001 ve IQ Net belgelerini aldıklarını aktaran Çelik, "Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes AŞ tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Standardlar Organizasyonu (ISO) Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Belgelendirme Birliği (IQNet), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Uluslararası Tanınırlık Belgesi olan IQ Net'i almaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.
Bu belgelerle Erciyes'i uluslararası seviyede kaliteye ulaştırdıklarına işaret eden Ulaş, şöyle devam etti:
"Buradaki tesislerimiz, servis, acil durum hizmetleri gibi tüm çalışmalar bir bütün olarak incelendi ve kalitesi bu sertifikasyonla belgelenmiş oldu. Türkiye'de kayak merkezleri içinde sadece Erciyes Kış Sporları Merkezi bu belgeyi almaya hak kazandı. Şu anda sadece Erciyes kalite belgeli bir kayak merkezi durumunda. Yaptığımız hizmetlerin ne derece kaliteli ve nitelikli olduğu belgelenmiş oldu."
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı da alınan belgenin uluslararası anlamdaki önemini vurguladı.
Cıngı, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarından sonra müşteri odaklı işletmeye endekslendiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Müşteri odaklı çalışmalarımızın altyapısını tamamlamıştık. Türkiye’deki en iyi yönetilen dağın Erciyes olduğu zaten tüm ülkede biliniyordu. Son yıllarda yaptığımız çalışmalar sonucu direkt uçak seferleriyle çok sayıda yabancı turistin gelmeye başlaması nedeniyle müşteri odaklı çalışmalarımızı uluslararası standart haline getirip, belgeleme ihtiyacı hissetmiştik. Allah’a çok şükür, başardık. Bizim açımızdan uluslararası pazarlamada çok önemli bir enstrüman olacak."
-
Mogan Gölü kıyısında sazlık yangını
-
“Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz”
-
Öğrenci servisi ile çarpışan minibüs alev aldı: 4 yaralı
-
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri'de
-
Galatasaray kafilesi Kayseri'de
-
Beypazarı Kaymakamı Aksoy, görevine başladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.