KAYSERİ (AA) – Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes’e mevsimin ilk karı yağdı.

Erciyes Dağı’nın Çobanini, Şeytan Deresi ve Hörgüç Kaya bölgeleri dün gece etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışı dolayısıyla kayak merkezinde de hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri’nin bu yıl kurak bir yaz mevsimi geçirdiğini, ancak kent merkezine dün yağmur yağarken, Erciyes Kayak Merkezi’ne ise hem dolu hem de kar yağdığını söyledi.

Bu sayede Erciyes’in zirvesinin yeniden “beyaz gelinliğini” giydiğini belirten Cıngı, “İnşallah bu erken yağış, bize sezonun da erken açılacağının ve iyi bir sezon yaşayacağımızın karlı ve karlı bir sezon yaşayacağımızın müjdesi olur.” dedi.

Murat Cahid Cıngı, genel olarak Erciyes Dağı’nda karın ekim ayı başında yağmaya başladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Kasım ayında kar dağın eteklerine doğru iniyor, aralıkta ise kayak sezonunu açacak kar yağışları başlıyor. Fakat biz Türkiye’deki en geniş suni karlama sistemlerine sahip olduğumuz için kasım ayı itibarıyla sıcaklık değerlerini gözlemleyerek eksi 4’ün altına düştüğü zaman kar üretebiliyoruz. Her yıl kayak sezonunu ürettiğimiz karla açabiliyoruz. Özellikle Tekir ve Hacılar bölgesinde sezon suni karla açılıyor. 1 hafta, 10 gün içerisinde de zaten tabii kar yağıyor. Suni karla sezonu açmamızın avantajı, bu kar dona çekiyor ve altta sağlam bir tabaka oluşması pistin daha uzun ömürlü olmasına ve daha uzun süre kayak yapılmasına vesile oluyor.”

– Erciyes bayramda 20 bin kişiyi ağırladı

Cıngı, Erciyes’in Kurban Bayramı’nda da binlerce turisti ağırladığını dile getirerek, yoğunluğun özellikle bayramın 2’nci günü başladığını aktardı.

Özellikle şehir dışından gelen yerli turistlerin Tekir bölgesindeki gondol tipi teleferiklere binerek buradaki temiz havayı teneffüs etme şansı bulduklarını dile getiren Murat Cahid Cıngı, “Ayrıca kurban etleriyle mangal yapmaya gelenler oldu, yani dolu dolu bir bayram geçirdik. Bayram boyunca 5 binin üzerinde vatandaşımız gondola bindi. Ortalama 20 bin civarında vatandaşımız da Erciyes’i ziyaret etti. Bunu geçen yılla kıyasladığımızda daha yüksek bir rakam. Geçen bayram 15 bin civarında ziyaretçiyi ağırlamıştık.” ifadelerini kullandı.