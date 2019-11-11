Erciyes'te 9'uncu profesyonel sezon heyecanı

KAYSERİ (AA) – SERCAN KÜÇÜKŞAHİN – Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, profesyonel anlamda 9'uncu sezon heyecanı yaşanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'nde başlatılan bakım çalışması, yeni sezon öncesi tamamlandı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, bütün hazırlıkları tamamlanan kayak merkezinin misafirlerini beklediğini söyledi.

Merkezin çok geniş alanda hizmet verdiğini, bu nedenle yaz sezonunu çok verimli geçirmek zorunda olduklarını anlatan Cıngı, şöyle konuştu:

"Erciyes, 26 milyon metrekarelik alana sahip. Bu alanın tamamı teleferiklerle, pistlerle, suni karlama sistemleriyle, dijital ve elektronik teçhizatla donatılmış vaziyette. Dolayısıyla tüm bunlar kış boyunca yüz binlerce, milyonlarca insan taşıyor ve yıpranıyor. Sezon biter bitmez, yazı beklemeden bir sonraki sezonun hazırlıklarına başlarız. Vidasından cıvatasına, rulmanından silindirine varıncaya kadar kontrolleri yapılır, bir sonraki sezona hazırlanır. Suni karlama sistemlerimiz, makinelerimiz bakımdan geçer. Bu da sezon bitiminden diğer sezonun başlangıcına kadar olan bütün vaktimizi alıyor."

Son yıllarda yurt dışından direkt uçuşlara ağırlık verdiklerine işaret eden Cıngı, "Bacasız sanayi olarak görülen turizm gelirinden şehrimizin de nasibini alması için elimizden geleni yapıyoruz. Kurulduğumuz ilk günden beri dünyadaki büyük tüm fuarlara katılıp, yurt dışında Erciyes'in gelmiş olduğunu noktayı, hedeflerimizi, hayallerimizi yabancı turistlere anlattık. Yavaş yavaş netice almaya başladık. Önce ferdi olarak gelmeye başladılar. 3 yıl öncesinden de Kayseri tarihinde direkt seferlerle her hafta Erciyes'e turist gelmeye başladı." dedi.

Cıngı, bu sene haftada bin 250 civarında turist beklediklerini anlatarak, "Her hafta 4 veya 5 uçak inecek. Bu sezon toplamda 30 bin yabancı kayakçıyı ağırlayacağız. Bu, şehrimiz açısından en az 30 milyon avroluk bir gelir demek. Türkiye olarak dünyada turizm yönünde çok iyi bir yerdeyiz. Devletimizin Türkiye turizmini 12 aya yayma projesine biz de büyük katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Erciyes'in turizmdeki önemine değinen Cıngı, şunları kaydetti:

"Dikkat edilirse Erciyes, yapılan pazarlama ve tanıtım faaliyetleri neticesinde Türkiye'de son yıllarda öne çıkan tek destinasyon. Fethiye, Marmaris, Kuşadası, Antalya, Alanya zaten 40-50 yıldır dünya turizmine hizmet ediyor. Buralara çok yoğun miktarda direkt uçuşlarla yabancı turist geliyor ama Erciyes kış turizminde tek destinasyon. Hem de ülkemizde genel olarak oluşan tek destinasyon. Büyük bir hata yapılmazsa Erciyes dünya piyasasına girdi ve bundan sonra da yeni yeni ülkeler ilave ederek yoluna devam edecek. Gelen insanlar bir daha geliyor. Eş, dost ve arkadaş gruplarını davet ediyorlar. Pistlerimiz Birleşmiş Milletler gibi. Rusya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, Endonezya'dan ABD'ye varıncaya kadar çok sayıda ülkeden insan Erciyes'te kayak yapıyor ve burada kış tatillerini geçiriyor."

Uluslararası yarışmaların Erciyes'in dünya kayak camiasına tanıtılmasında çok önemli katkısı olduğuna dikkati çeken Cıngı, bu sezon da birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekledi.