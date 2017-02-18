Erciyes'te karda voleybol keyfi

KAYSERİ (AA) – Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası’nın ilk etap karşılaşmaları, Erciyes Kayak Merkezi’nde başladı.

Kayak merkezinin Develi Kapı bölgesinde düzenlenen turnuvada, Türkiye, Romanya ve Slovakya’dan 13 erkek ve 10 kadın takımı mücadele ediyor.

Organizasyonun ilk gününde erkeklerde Murat Giginoğlu-Safa Urlu, Hasan Hüseyin Mermer-Ali Osman Nurettin, Emir Kavuzlu-Kemal Şah ile Dündar Yıldırım-Borak Pelenk, kadınlarda ise Merve Nezir-Esra Betül Çetin, Adriana Maria Matei-Beata Vaida (Romanya), Silvia Poszmikova-Eva Elekova (Slovakya) ve Nursel Yaren Sencel-Aleyna Vence’den oluşan takımlar yarı finale yükseldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu kayak merkezinde, seyirciler de gün boyunca sporcuları destekledi.

Turnuva yarın yapılacak yarı final ve final maçlarıyla sona erecek.