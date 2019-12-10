Erciyes'te kayak sezonu açıldı
KAYSERİ (AA) – Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak sezonu başladı.
Son günlerde etkili olan yağışın yanı sıra suni karlama makineleriyle yapılan çalışmalar sonucu kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.
Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, havaların soğumasıyla aylardır bekledikleri yeni sezon heyecanını bütün ekiple yaşamaya başladıklarını söyledi.
Kış sezonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Cıngı, şunları belirtti:
"Pistlerin bakımını tamamladık. Erciyes Dağı'nda emsalsiz atmosferi teneffüs etmek isteyen turistleri bekliyoruz. Bugün Erciyes Dağı'nı kayak faaliyetine açtık. Genel itibariyle aralık ayının ilk haftasında kayak başlıyor. Çok şükür ciddi bir suni kar üretme kapasitemiz var. Yağan karın da etkisiyle Tekir pistimizi hizmete sunduk. Peyderpey diğer pistlerimizi de açacağız. Şu an yer yer 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı var."
Sezonun açılması için kar yağışının yanında iyi bir bakımın yapılması gerektiğini vurgulayan Cıngı, yeni sezonda uluslararası birçok organizasyon düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.
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