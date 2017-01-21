Erciyes'te yarıyıl tatili hareketliliği başladı

KAYSERİ (AA) – SERCAN KÜÇÜKŞAHİN – Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Master Planı ile Türkiye’nin en gözde kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, yarıyıl tatili için konuklarını bekliyor.

Yarıyıl tatilini kayak yapıp, kızakla kaymak ve bol oksijen depolayarak değerlendirmek isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden biri Erciyes Kayak Merkezi oluyor.

Yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanmaya başlanan Erciyes’teki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Tatilin başlamasıyla tesislerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşması bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes Kayak Merkezi’nin, Erciyes Master Planı ile Türkiye’nin en gözde kayak merkezi haline geldiğini söyledi.

Hafta içi yoğunluğunun bile 3 yıl öncesinin hafta sonu yoğunluğuna ulaştığını ifade eden Cıngı, “Tabiki sömestir bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özel günlerdir. Öğrencilerimizin okula bir süre ara verdiği ve bu arayı da dağlarda kayak yaparak geçirmek istediği bir dönemdir. Sömestir öncesinde çok ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Yılbaşından hemen sonra sömestir için rezervasyon almaya başladık. Otellerimiz şu anda neredeyse tamamen dolu. Bir kaç gün içerisinde yüzde 100’e ulaşacağını tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

– Kayak merkezinin şehre yakınlığı

Erciyes Kayak Merkezi’nin şehre çok yakın olduğunu ve bu avantajın kayakseverlerin Erciyes’i tercih etmesinde en büyük etkenlerden birisi olduğunu hatırlatan Cıngı, şunları kaydetti:

“Kayak merkezimizde dünya markası oteller hizmet veriyor. Ayrıca bütün otellerin şehir merkezinden kayak merkezine servisleri var. Öte yandan, oteller sömestir için kampanyalar düzenliyor. Misafirlerimiz akşama kadar kayak yapıp, aksam da kentimizin 6 bin yıllık medeniyet tarihini, tarihi Talas ilçesini, hatta Kapadokya bölgesini ziyaret etme imkanına sahipler. Ayrıca Kayserimizin eşsiz lezzetlerinden olan pastırma sucuk mantı gibi yiyecekleri de tatma imkanı buluyorlar.”

Yarıyıl tatili döneminde ziyaretçi sayısı bakımından bütün zamanların rekorlarını kırmayı hedeflediklerini vurgulayan Cıngı, kayak sporunun “zengin sporu” olarak bilindiğini ancak Erciyes’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin master planı kapsamında ziyaretçilere çok ekonomik tatil imkanı sunulduğuna işaret etti.

Devlet ve belediye imkanlarının desteğiyle kayak merkezinde fiyatların düşük tutulduğunu dile getiren Cıngı, “Erciyes’te sezonluk öğrenci bileti 400, yetişkin sezonluk bilet ise 500 lira. Bu bedel Alpler’de ya da Avrupa’daki başka bir kayak merkezinde günlük bilet fiyatına denk geliyor. Yeme içme fiyatları da gayet uygun. Sanki bir kayak merkezinde değil de şehirde bir restoranda yemek yiyor gibi hesap ödüyorsunuz.” diye konuştu.