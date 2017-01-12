Erciyes'teki tipide mahsur kalanlar

– Önceki gün etkili olan ve vatandaşların araçlarında mahsur kalmalarına neden olan tipinin boyutları, AFAD ekipleri tarafından çekilen görüntülere yansıdı

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de iki gün önce tipi nedeniyle Erciyes Dağı Hacılar bölgesinde araçlarında mahsur kalan vatandaşların AFAD ekiplerince kurtarılmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Önceki gün, kayak merkezindeki Hacılar Kapı, Hisarcık Kapı ve Tekir Kapı arasında etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kalmıştı.

Tipi dolayısıyla kara gömülen otomobillerin dahi görünmediği hava koşullarında AFAD ekipleri, vatandaşları kurtarmak için uzun saatler uğraştı.

AFAD ekiplerinin cep telefonuyla çektiği görüntüler, tipinin şiddetini ortaya koydu. Görüntülere, kara gömülen otomobillere ulaşan ekiplerin, bir araçtaki 2’si kadın 3 kişiyi kurtarmaları ve vatandaşların 8×8 amfibik olarak adlandırılan paletli araca alınmaları yansıdı.