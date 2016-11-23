Erdemir işçisinden sözleşme eylemi

Ereğli Demir ve çelik Fabrikaları’nda (ERDEMİR) çalışan takriben 4 bin 700 işçiyi kapsamayan 26. dönem toplu meslek sözleşmesi görüşmelerinin 5. oturumunda masada uzlaşma sağlanamamış ve Türk Metal Sendikası yönetimi Pazartesi itibari ile grev kararı almıştı. Alınan kararın ardından bugün 08.30-16.30 vardiyasında çalışan yaklaşık 3 bin işçi iş çıkışı eylem yaptı. İşçilere eşleri çocukları ile birlikte Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, CHP Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı, MHP İlçe Başkanı Talat Şeker de yardım verdi. İşçiler “Türk Metal nerede biz oradayız”, “Işveren şaşma, sabrımızı taşırma, sloganları attı.

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, en iyi sözleşmenin masada biten kontrat olduğunu söyledi. Ercan, “Gelin masada pazarlık edin. Gelin Türk Metal’in elini havada bırakmayın. Sizi şampiyon yapan emekçi burada. Cevheri demire, demiri çeliğe dönüştüren, çeliği nakış gibi işleyen o işçiler burada. Hepinize helal olsun” dedi.

İlçe Güvenlik müdürlüğü tarafından eylem esnasında geniş emniyet önlemi alınırken, işçiler yapılan konuşmanın arkasından benzer ve çocukları ile birlikte alandan ayrıldı.

Vedat Kılıç

