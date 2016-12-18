Erdoğan, Akyazı Spor Kompleksinin açılışına katılıyor

Stat açılışına olan yoğun ilgi sebebiyle stat çevresindeki yollar adeta kilitlenirken, heyet güçlükle stada ulaştı. aynı zamanda fazla sayıda taraftar ve öğrencilerden oluşan grup da Avni Aker Stadı’ndan sahile kadar yaptıkları veda yürüyüşünün arkasında otobüslerle stada hareket ettiler. Açılış öncesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri göre stat koltuklarına 40 bin Türk bayrağı ve 7 bin de Katar bayrağı bırakıldı.

Resmi başlangıç öncesinde statta trabzonspor belgeseli gösterildi, Trabzonsporlu eski futbolcular bir ziyafet maçı yaptı. 80 Jenerasyonu’nda Şenol Güneş, Necmi Perekli, Ali Kemal Denizci, Serdar Bali, Mehmet Ekşi, Bekir Barçın, Necati Özçağlayan, Ali Yavuz, Hüsnü Özkara, Hüseyin Tok ve Turgay Semercioğlu forma giyerken, 90 Jenerasyonunda ise Metin Aktaş, Jacek Cyzio, Modern Atan, Ünal Karaman, Orhan Kaynak, Lemi Çelik, Hami Mandıralı, Hamdi Aslan, İbrahim Yattara, Fatih Tekke ve Burak Yılmaz forma giydi.

öte taraftan 24 Kasım 2013 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan kadar temeli atılan Akyazı Stadı bir vakit önce tamamlanırken, 41 bin 461 koltuk kapasitesine sahip. Trabzon’un Akyazı mevkinde denize dolgu yapılarak yapı edilen Akyazı Stadı, Türkiye’nin deniz yüzeyi doldurularak yapı edilen birincil stadı olacak. Fore kazık sistemi kurularak yapı edilen Akyazı Spor Kompleksi’nin etrafı da 24 saat yaşanılabilir şekilde tasarlandı. Türkiye’de ilklerin kullandığı Akyazı’da çatı sistemi de kendi kendini arıtma özelliğine sahip.

Bekir Koca – Gökmen Şahin