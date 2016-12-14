Erdoğan ile Putin ile Halepi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin aralarında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Halep’te yaşanan insanlık dramının ele alındığı görüşmede ikili ilişkilere de değinildi. Görüşmede, dün akşam sağlanan kısmi ateşkes mutabakatının tam olarak hayata geçirilmesi, mutabakata karşın ihlallerin engellenmesi gerektiği vurgulandı. Güvenli koridorlar aracılığıyla sivillerin ve muhalefetin terhis işleminin bir an önce başlaması için müşterek mücadele harcanması kararı da onay edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, zorunlu güvenli koridorların açılmasının akabinde, Türkiye olarak geçici barınma ve insani yardımlar konusunda her türlü tedbiri almaya hazırlanmış olduklarını belirtti. Görüşmede, öncelikle Başbakan Binali Yıldırım’ın Moskova ziyareti olmak üzere ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlara, enerji sektörü ilk olarak olmak üzere bütün alanlarda işbirliğinin güçlendirmeye yönelik çalışmalara da değinildi.