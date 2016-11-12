Erdoğan: Muhammed kardeşimin kanı yerde kalmayacak

PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün naaşı, Sakarya Valiliği önündeki törenin arkasından Kalaycı Merkez Camii’ne getirildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Aristokrat, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve protokol üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte cenaze namazının kılınacağı alana geldiği sırada vatandaşlar, “İdam isteriz” diye bağırdı. Tekbirler eşliğinde cenaze namazının kılınacağı alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili kardeşlerim öncelikle şehidimizin huzurunda O’nu rabbimize uğurlarken bugün burada sizlerin bu son görevi ifa etmek üzere yığılmış bulunmanız, hassasiyetinizin bir ifadesi olması bakımından fazla fazla önemlidir. Muhammet Fatih, kısa bir zaman önce Külliye’de kendisi ile tanıştığımız bir kardeşimizdi. Ve Derik’teki bu kaymakamlık göreviyle birlikte kendisine bir kayyumluk görevi bir belediye başkanlık vekaletini de yürütmüş olması bizim yol haritamızın nasıl çalıştığının bir ifadesi olması bakımından fazla çok önemli. henüz ayeti kerimeler okundu. Ve hep musallada tabutun üzerinde görürüz. Hepimizin emaneti tevdi edeceğimiz yer bellidir. Yeniden rabbimize döneceğiz” dedi.

“Allah’ın izniyle bunların kökünü kazıyacağız”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarının sıradan topraklar olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu Anda henüz açıklama edildi, biz Muhammet Fatih kardeşimin ismiyle müsemma zaten ne denli bu noktada sağlam olduğuna, ne denli bu noktada makamların en yücesi, hiç kuşkusuz Peygamberlik ama ondan daha sonra da en ulu makam şehitlik makamı. Ve inanıyoruz oysa Muhammet Fatih kardeşimiz de o şehadet makamına ulaşmış olanlardan. Rabbim bizleri de onlarla beraber haşreylesin. bir defa şunu fazla açık ve net anlatmak istiyorum. Bu topraklar basmakalıp topraklar değil. Bu topraklardan daima şüheda fışkırdı. İstiklal şairimiz de diyor ya.. Bu topraklar için bu halk fazla şehit verdi” dedi.

“Suikastlerle bir yere varamayacaklar”

Erdoğan, yapılan suikastlerle bir yere varılamayacağını söyleyerek, terörün kökünü kazıyacaklarını tekrarladı. Erdoğan, Bu alçaklar bu ahlaksızlar bu adiler zannediyorlar oysa kandil de şurada burada, alçakça yaptıkları bu suikastlerle bir yere varacaklar. Varamayacaklar. Biz Muhammet Fatihlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Allah’ın izniyle bunların kökünü kazıyacağız. Eğer bunların kökünü biz kazıyamazsak bunun hesabını veremeyiz. Bizler bu kadro olarak ordumuzla, polisimizle, köy korucularımızla daima birlikte dağ taş demeden bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeter fakat bir olalım, kocaman olalım, diri olalım. Kardeşliğimize gölge düşürmeyelim. Birbirimizi de ne olur Allah için sevelim. Bunu yaptığımız anda göreceksiniz er geç bu zafere de kısa zamanda ulaşacağız. Biz Muhammet Fatihler, evelallah bitmez diyoruz. Bu ülkede daha fazla Muhammet Fatihler var. Daha çoklarını da inşallah yetiştirmeye devam edeceğiz. Onlarla beraber bu yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Ben önce saygın babasına, kayınpederine, eşine, annesine, tüm ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Sabır bizim için bir rehavet anlamına gelmemelidir. Bunların kökünü kazımaya da devam edeceğiz. Gerek Başbakanımız, lüzum İçişleri Bakanımız bütün hükumetimiz silahli kuvvetlerimiz, korucularımız, polisimiz hep beraber bu mücadeleyi devam ettirip sonunu getireceğiz. Rabbimizin bizlere buyurduğu gibi bizler bu işte kararlı davrandığımız sürece inşallah onun bize vaadi olan o zafere ulaşacağız. Sabreden zafere ulaşır. Biz de bu şekilde gidiyoruz. Bu konuda ben milletimin hassasiyetini biliyorum” dedi.

“İdam ile ilgili konu zaten hükumetin de gündemindedir”

Son günlerde kamuoyunda geniş yer bulan “idam” konusuna da uyarı çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam ile ilgili kararın Batı’nın değil Türkiye’nin vereceğinin altını çizdi. Erdoğan, “İdam ile ilgili konu zaten hükumetin de gündemindedir. Parlamento bu kararı verdikten sonra Cumhurbaşkanı olarak bu kararı ben onaylarım dedim. Ve bununla ilgili kararı Batı veremez. Bununla ilgili kararı biz veririz. Milletimin buradaki aslolandır. Şahsa karşı tamamlanmış suçun affedicisi o şahsın varisleridir. Devlet değildir. Bu devlete aleyhinde bir suç değildir. Ha devlete karşısında işlenen suçları devlet affedebilir o farklı mesele. Lakin şahsa karşısında olan da tek affetme yetkisi onun varislerindedir. Corc, şöyle demiş. Hans böyle demiş onlar bizi ilgilendirmiyor. Allah ne demiş o bizi ilgilendiriyor” dedi.

Bilal Bilir-Gürcan Yılmaz-İsmail Gündüz-Mehmet Selman Bektaş-Refik Fidan-Remzi Şimşek