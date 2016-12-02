Erdoğan müjdeyi verdi, 30 yeni Büyükşehir geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sabah TBMM’deki bazı ihtisas komisyonlarının AK Partili üyeleri ile kahvaltıda buluştu. Milletvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlayan Erdoğan, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir haftada 3 kere mülâkat yaptığını hatırlatan Erdoğan “Sayın Putin, Rusya’nın Türk askerlerine yapılan saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Zaten saldırıları da rejim üstlendi. İki ülkenin Suriye’de insanı yardımlarla ilgili çalışmalarını da ele aldık. Sayın Putin’e Halep’teki hastane ve okullara yapılan saldırıları sordum. Kim vurdu dedim, biz vurmadık dedi. Peki, biz de vurmadığımıza göre kim vurdu diye sordum’ dediğini aktardı. Bir Takım milletvekilleri büyükşehir yasasında bulunan uygulamalar sebebiyle merkez ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri aralarında hizmet sunumunda, imar uygulamaları gibi konularda sıkıntı yaşandığına dikkat çekti. Erdoğan bunun üstüne “Bu nesil sorunları biz de tespit etti. Hükûmet yeni bir düzenleme hazırlıyor. Büyükşehir Belediyesi yasası değişecek. Büyükşehir olmak için zorunlu olan nüfus kriteri birazcık düşürülecek. Böylece birçok il büyükşehir olacak. Bu düzenleme kısa sürede yapılacak. Bu Nedenle büyükşehir sayısı 50-60’ı bulabilir. İmar uygulamaları öncelikle almak üzere ilçe belediyeleri kendi başlarına bambaşka kararlar alamayacak. Hizmet sunumunda koordinasyon problemi yaşanmasını önleyecek tedbirler alınıyor” diye konuştu.

28 ŞUBAT DAVASI

28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağını AİHM’e içeren AK Parti Konya Milletvekili Leylâ Şahin Artist, 19 sene geçmesine karşın 28 Şubat davasının halen sürdüğünü, bu davanın mağduruyken, neredeyse sorumlu hale getirilmesi çalışıldıklarını anlattı. FETÖ davaları nedeniyle kendilerinin mağdur edilmeye çalışıldığını söyleyen Usta’ya, Erdoğan “Siz de iyi savunma hazırlayın. O döneme ilişkin yapılan haksız uygulamalardan örnekler verin. Kişisel Olarak kendiniz davalara gidip peşine düşüp takip etmeniz gerekir” cevabını verdi. Toplantıda bir milletvekilli, bir babanın kendisini arayarak oğlunun isminin ByLock listesinde çıktığını söylediğini ve ‘Nuh Peygamber’in oğlu gibi benim oğlum da bana ihanet etti. Ara Sıra suçlu oğlunuz da olsa ondan vazgeçmeniz gerekir’ dediğini aktardı. Erdoğan ise “Bak adam ne hoş söylemiş” karşılığını verdi.

REFERANDUM TEYAKKUZU

Erdoğan, yeni tüzük çalışmaları dahilinde bir uzlaşma durumunda referandum sürecine girileceğini de hatırlattı. Erdoğan, milletvekillerine “Önce Meclis’te peşinde da referandum sürecinde fazla yoğun bir dönem bekliyor. Kampanyanın iyi yürütülmesi ve halka iyi anlatılması gerekir. Herkese görevler düşecek. Fazla çalışmanız gerekecek, buna hazırlıklı olun. Yan tüm bunları Sayın bBşbakan ve ekibi koordine edecek” dedi.

ÇİFTE MAAŞ TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurul gündemindeki Millî Eğitim Teşkilat yasası ile gündeme gelen emekli milletvekillerinin üniversiteye dönmeleri durumunda keza milletvekili emekli maaşı ayrıca de akademisyenlik maaşı almalarına yönelik düzenlemede de Cumhurbaşkanı göre gündeme getirildi. Cumhurbaşkanı düzenlemenin doğru olmadığını belirterek “Bu süreçte yurttaş kadar yanlış anlaşılacak, manipülasyona açık işlere girmemek lüzumlu” dedi.

“Darbe Komisyonu her yerde iyi kurgulanmadı”

Bazı vekiller TBMM’de FETÖ Darbe Komisyonuna ilişkin eleştirilerde bulundu. Milletvekilleri komisyona çağrılan isimlerin az daha tamamının AK Parti’yi suçlayıcı açıklamalarda bulunduğunu belirterek, “Her gelen 2002’den sonrasını örnek veriyor. Keşke bu komisyonu kurmasaydık” görüşünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Bütün görüşmeler basına açık yapılıyor. Bunu her tarafta iyi kurgulamanız gerekirdi. Madem süren davalar etkilenmesin diyorsunuz, o zaman bunu daha iyi yönetmeniz gerekirdi” dedi.

Tutuklu HDP’li vekilleri eleştirdi

“Terörle iç içe oldukları ortaya çıktı. Bakıyorum da Meclis konuşmalarında HDP’liler ‘tutsak esir gibi’ laflar ediyorlar. Ama biri de ağzını açıp, PKK’ya Gaz Lambası’e tek bir söz etmiyorlar. Bölgedeki vatandaşımızın mağduriyetinden söz eden yok. Şu Anda bunları görmezden mi gelecek hak. Bizim bölgede insanımızı doğrudan muhatap almamız gerekir. Onların talepleri ve hassasiyetleri doğrudan onların aracılıyla iletilmeli ve çözümlenmeli.”

Askerî okullar FETÖ yuvası

“Mağduriyetler, mücadeleye hasar vermemeli. Çünkü bunlar başarılı olsaydı, bütün ahali mağdur olacaktı. İlker Başbuğ bana geldi, ‘Askerî okulları kapatmayın’ dedi. Ben de kendisine ‘Bu FETÖ’cülerin tamamı bu okullardan yetişti. Bakın Hulûsi Akar ve Necdet Özel gibi genelkurmay başkanları askerî okullardan mezun yok. Çağrıda Bulunmak ama illa bu okullarda okumak gerekmiyormuş. Buralar FETÖ’nün yetiştirme kamplarına dönüşmüş.”

Kaynak: Türkiye gazetesi/Yücel Kayaoğlu