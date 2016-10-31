Erdoğan, Necati Şaşmazı Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna Çağırmadı
Sahip olduğu Pana Film’in “Kurtlar Vadisi Darbe” ismini 15 Temmuz’dan 2 ay önce alması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Necati Şaşmaz, Cumhuriyet bayramı resepsiyonuna çağrılmadı. SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI Son dönemlerde sahibi olduğu Pana Film’in “Kurtlar Vadisi D.
Sahip olduğu Pana Film’in “Kurtlar Vadisi Darbe” ismini 15 Temmuz’dan 2 ay önce alması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Necati Şaşmaz, Cumhuriyet bayramı resepsiyonuna çağrılmadı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
Son dönemlerde sahibi olduğu Pana Film’in “Kurtlar Vadisi Darbe” ismini 15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay önce alması “Nereden haber aldılar?” sorusunu akıllara getirmişti. Bunun yanına birtakım diyalogların ve Erdoğan’ın isminin yazılmış olduğu mezar taşı sahneleri ile gündeme gelen dizi hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı.