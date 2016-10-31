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Erdoğan, Necati Şaşmazı Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna Çağırmadı

Sahip olduğu Pana Film’in “Kurtlar Vadisi Darbe” ismini 15 Temmuz’dan 2 ay önce alması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Necati Şaşmaz, Cumhuriyet bayramı resepsiyonuna çağrılmadı. SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI Son dönemlerde sahibi olduğu Pana Film’in “Kurtlar Vadisi D.

31 Ekim 2016 Pazartesi, 22:28
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Sahip olduğu Pana Film’in “Kurtlar Vadisi Darbe” ismini 15 Temmuz’dan 2 ay önce alması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Necati Şaşmaz, Cumhuriyet bayramı resepsiyonuna çağrılmadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Son dönemlerde sahibi olduğu Pana Film’in “Kurtlar Vadisi Darbe” ismini 15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay önce alması “Nereden haber aldılar?” sorusunu akıllara getirmişti. Bunun yanına birtakım diyalogların ve Erdoğan’ın isminin yazılmış olduğu mezar taşı sahneleri ile gündeme gelen dizi hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı.

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