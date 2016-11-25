Erdoğan Putinle görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ilk önce Suriye almak üzere bölgesel konuların da ele alındığını belirtti.

Fırat Kalkanı Harekâtı zarfında El Bâb bölgesinde yürütülen operasyonda Türk askerlerini amaç bölge saldırıya ilişkin gösterme ve data teatisinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Başkanı Putin’in, Halep’teki insani krize çözüm bulma çabalarını hızlandırma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Fırat Kalkanı Operasyonu’nun Türkiye’nin terörle uğraş konusundaki kararlılığının göstergesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini de belirtti.

Görüşmede iki lider Türkiye-Rusya ilişkilerini normalleştirilmesi sürecini destekleme kararlılıklarını teyit ettiler. İlişkileri her alanda daha da güçlendirmenin önemine değinen iki lider, bu çerçevede Başbakan Yıldırım’ın 6 Aralık’ta Moskova’ya yapacağı ziyarete ve 2017’nin birincil yarısında gerçekleştirilecek olan Rusya-Türkiye ÜDİK toplantısına da değindiler.