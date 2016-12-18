Erdoğan talimatı vermişti! Artık yüzde 100 yerli…

Yüzde 100 yerli imkanlarla yapılacak olan baz istasyonları ile mobil iletişimde millileşme de başlamış olacak. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 4 yerli baz kullanımının kısa sürede yaygınlaşacağını söyledi. 2015 yılının Ağustos ayında yapılan 4.5G ihalesinin en manâlı konularından olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin millileşmesi nedeniyle talimatını verdiği ulusal baz istasyonları ile ilgili araştırmalar dahilinde ilk baz istasyonları üretildi.

Türkiye’de 2G, 3G, 4.5G için toplamda 130 binlere varan baz istasyonu bulunuyor. Zamanla bu baz istasyonlarının yerli üretimle güncellenmesi sağlanacak. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, birincil etapta baz istasyonlarının yüzde 10’unun millileşmesi hedeflenerek bu şekilde takriben 600 milyon liranın da Türkiye’de kalması amaçlanıyor..

Barıştırma Yıldırım – Yıllık gazetesi