Erdoğan: Temenni ediyorum ki parlamento bu konuda…

Edebiyat ve kültür dünyasının öncülerinden Necip Fazıl Kısakürek’in adıyla organize edilen “Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri” töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’ye sunulan yeni tüzük çalışması hakkında açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Şimşek ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çalışmada emeği geçen arkadaşlara teşekkür ettiğini belirten Erdoğan, “Temenni ediyorum fakat parlamento bu konuda beklenen arzulanan kararı verir. Ondan sonradan da insanlar gerçek kararı devretmek sureti ile Türkiye yol almaya devam eder” diye konuştu.

Selim Bayraktar