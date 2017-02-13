Erdoğan'a destek için yola çıkan Özavcı Aksaray'da

AKSARAY (AA) – DSP’nin 2010’daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Aksaray’a ulaştı.

“Güçlü Bir Türkiye İçin Evet” kampanyasına destek amacıyla yola çıkan Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları ve “yeni Türkiye”, “dünya lideri”, “dünya liderimizle yeni Türkiye yolunda” yazıları bulunan otomobiliyle kente geldi.

Özavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, referandumda “evet” kampanyasına destek vermek için 30 Ocak’ta başladığı Türkiye turu kapsamında Aksaray’a ulaştığını söyledi.

Bugüne kadar 32 ili ziyaret ettiğini belirten Özavcı, “Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu evet kampanyasına destek olmak için yola çıktım. Türkiye olarak kendisine çok şey borçluyuz. Gelinen noktada Cumhurbaşkanımızın dik duruşu olmasaydı bugünkü durumumuz Suriye, Irak, Mısır gibi ülkelerden farklı olmazdı. Onun için bizim evet dememiz lazım. Bugün vatan, bayrak, millet sevgisiyle yollardayım. Türkiye’yi gezip, evet demek için buradayım.” diye konuştu.

Özavcı, sonraki durağının Konya olacağını ifade etti.