Erdoğan’dan Barzani’ye çağrı: Yanlıştan dönerseniz…
Erdoğan bu girişimin başlı başına ehemmiyetli bir mesele olduğunu belirtirken, Barzani idaresinin kukla olarak kullanılacağına dikkat çekti: “Bir kaotik yarıyılda bölgesel bir yapının bağımsızlık iddiası başka eforların oyuncağı olmaktan başka bir anlam taşımayacaktır. Bir fitne kuyusunun kazılmasına biz göz yumamayız.”
“YANLIŞTAN DÖNERSENİZ TÜRKİYE YANINIZDA OLUR”
Erdoğan konuşmasında Barzani idaresine reaksiyon göstermedi, “IKBY Kuzey Irak’taki yanlıştan döndükten sonra Türkiye yanında olacaktır.” dedi.
KERKÜK MESAJI
Cumhurbaşkanı ayrıca Kerkük’e dikkat sürükleyerek “Kerkük üzerinden ülkemizin tehdit edilmesine tahammül edemeyiz. Bunu hesabını da kesinlikle sorarız.” diye konuştu.
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