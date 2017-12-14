Erdoğan’dan kritik çağrı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları;
‘Prim desteği önümüzdeki yıl devam edecek’
Türkiye’nin geleceği ile ilgili kriz tellalarına vereceğimiz en güzel cevap istihdamda gerçekleştirdiğimiz 1,5 milyon kişilik ilave istihdamdır
Allah’ın izniyle önümüzdeki tüm engelleri aşarak hedeflerimize ulaşırız. Devletin sağladığı teşvikler elbette çok önemlidir. İstihdam seferberliğimize katılan iş dünyamızın tüm mensuplarına ve süreci organize eden bakanlığımızın, birliğimizin yönetimlerine velhasıl bu seferberliğe katılan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.
Bizim için büyümenin en önemi göstergelerinden biri de istihdam. İStihdama katkı sağlamayan bir büyüme tabana yayılmıyor demektir.
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