Erdoğandan Kudüs açıklaması

Kudüs meselesinin sadece kalple buğzedilerek yada dillendirilerek geçiştirilebilecek bir konu olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kudüs konusunda mutlaka somut, elle tutulur, gözle görülür, netice almaya yönelik adımlar atmak zorundayız” dedi. Dünya Göçmenler Günü vesilesiyle düzenlenen “Anadolu Dünya Dolu” programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı’nın göçmen karşıtı politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, “Batı bir insanın ölümünü trajedi, bir milyon insanın ölümünü ise istatistik olarak gören bir anlayışa sahiptir.