“Erdoğan'ın İsrail ile ilgili konuşması, tarihe bir nottur”
ANKARA (AA) – BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, "Bu konuşma, sadece Türkiye değil, Türk ve İslam coğrafyası ile dünyada ses getirmiştir. Özellikle İsrail ile ilgili konuşması gerçekten tarihe bir nottur." dedi.
Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis servisine yapılan bombalı saldırıda yaralananlara Allah'tan acil şifalar dileyen Destici, hain terör örgütlerinin emperyalist ve siyonistlerden aldığı emirler doğrultusunda bu bölgede saldırılara devam ettiğini söyledi.
Destici, bu saldırıların Türkiye'nin bölgeden uzaklaştırılması için yapıldığına işaret ederek, bu girişimlerin Türkiye'nin Türk ve İslam dünyasına yönelik ilgisini çoğaltacağına inandığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'ndaki yaptığı konuşmayı değerlendiren Destici, özellikle Filistin, Suriye ve Keşmir konusundaki açık ve net tutumu dolayısıyla teşekkür etti.
Destici, "Tabii bu konuşma, sadece Türkiye değil, Türk ve İslam coğrafyası ile dünyada da ses getirmiştir. Özellikle İsrail ile ilgili konuşması gerçekten tarihe bir nottur. 1948'deki Filistin haritasına baktığınızda İsrail'i küçük noktalar olarak görürsünüz ama bugün artık Filistin'i küçük noktalar olarak görüyorsunuz. 70 yıla yakın bir zamanda İsrail neredeyse bütün Filistin topraklarını işgal etmiştir ve sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği belli değildir, yarın nerede biteceği de belli değildir. Şunu biliyoruz ki siyonizmin hedefi, sadece Filistin toprakları değildir, arzı mevuddur. Fırat'ın doğusu başta olmak üzere, Suriye'nin kuzeydoğusu, Irak'ın kuzeyi, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesini de içine alan bir büyük İsrail hedefleri vardır. Fırat'ın doğusundaki meseleler de bir yönüyle onunla ilintilidir." diye konuştu.
Terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın bu amaca hizmet ettiğini vurgulayan Destici, "Zamanla bu çok daha iyi görülecektir ama inşallah görmeyiz. Biz bunu keser atarız, yürekten inanıyorum. Ama eğer müsaade edilirse, gerekli müdahaleler yapılmazsa, Filistin ne ile karşılaşmışsa ileride bu bölgede o sonuçla karşılaşır. Onun için bizim uyanık olmamız, tedbir almamız ve burada asla ve kata beklemememiz gerekir." ifadesini kullandı.
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