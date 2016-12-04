Erdoğan'ın ziyareti, lise öğrencisini sevindirdi

KAYSERİ (AA) – Kayseri’deki toplu açılış töreninde açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı evlerine çaya davet eden Betül Karasu, Erdoğan’ın daveti kabul etmesinin mutluluğunu yaşadı.

Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Karasu, Erdoğan’ın ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Yolunu yol eyledik, davanı davamız bildik, Elhamdülillah ayaktayız dimdik, evde çayımızı da demledik, sizi de içmeye beklerik” yazılı pankart açıp, evlerine davet ettiğini söyledi.

Tören alanında ön sıralarda yer aldığını belirten Betül, “Çok kalabalıktı, pankartı görmesinin imkansız olacağını düşündüm. Hiç beklemiyordum, sonra göz göze geldik, baktı sağ olsun. Pankart, zaten dikkat çekici renkteydi. Pankartı korumaları aldı. Beni çağırdılar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştük. Görüşmede numaramı ve adresimizi aldılar. Hiç beklemiyorum, hala şoktayım. Güzel bir anı oldu.” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte evlerine geldiğini dile getiren Karasu, “Dedem çiftçi, üzüm yetiştiriyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve beraberindekilere üzüm, pekmez ve cevizden yapılan yöresel kedi bacağı ikram ettik. Çok beğendiler, yanında çay da ikram ettik. Çok güzel oldu. Hediyeleriyle birlikte geldiler, bizi çok mutlu ettiler. Cumhurbaşkanı evine geliyor, onun şok ve sevincini yaşadık. Kitabımı imzalattım, halini hatırını sordum. Dedemlerle konuştular. Bizim evde yaklaşık yarım saat kaldı.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret dolayısıyla büyük sevinç yaşadıklarını anlatan Karasu, “Bu yıl üniversite sınavlarına hazırlandığımı söyledim. Bana nasihatte bulundu. ‘İmam hatip gençliği olarak dimdik durun, arkanızdayız.’ dedi. Sağolsun, biz de imam hatip gençliği olarak başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Genç kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aralarında Kur’an-ı Kerim’in de bulunduğu çeşitli hediyeler verdiğini sözlerine ekledi.