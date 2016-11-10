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Ereğli Belediye Başkanı Özgüvenden MEDAŞa plaket

Meram Elektrik Dağılım A.Ş (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran, MEDAŞ Ereğli İşletme Sorumluları Şeyma Ayırt ve Burak Altun ile birlikte Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven’i makamında ziyaret etti.Başk.

10 Kasım 2016 Perşembe, 16:31
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Meram Elektrik Dağılım A.Ş (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran, MEDAŞ Ereğli İşletme Sorumluları Şeyma Ayırt ve Burak Altun ile birlikte Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven’i makamında ziyaret etti.
Başkan Özgüven’in makamında gerçekleşen ziyarette iki taraflı akıl alışverişinde bulunularak, Ereğli’de sürekli yatırımlar hakkında ayrıntılı data verildi.
İlç?d?fakat ?n?rji s?runun? k?lıcı çözüml?r bulm?k ?m?cıyl? ç?lışm?l?rını büyük bir titizlikl? sürdür?n MEDAŞ y?tkilil?rin? t?ş?kkür ?d?n Başkan Özgüven, Ereğli Organize Sanayi Bölgesine yapılan yatırımlar ilk olarak almak üzere; yakma, daha aşağı inşa, trafo merkezleri yatırımları ile ve öteki çalışmalarından dolayı Uçmazbaş´a plaket armağan etti.

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