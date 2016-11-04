Ereğli Belediye Başkanına teşekkür ziyareti

Konya’nın Ereğli ilçesinde Şehit Mustafa Yurter Özel Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü, hoca ve öğrencileri proje ve atletizmde yakaladıkları başarının sevincini Belediye Başkanı Özkan Özgüven ile paylaşarak, kendilerine verdiği destekten dolayı plaket verdi.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Şehit Mustafa Yurter Özel Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Özer, Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in gerçekleştirilen projede verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Okulumuzda Yanımda Olurmusun projesi ile toplumdaki engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık yaratmayı ve engellilere olumlu tutumlar kazandırmayı amaçladık. Bu konuda bizlere çok büyük destek karşılayan başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem Ankara’da yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası (İNAS) 400 metre engelli yarışında Avrupa 3.’sü olan okul öğrencilerimizden Alperen Mehmet Çelik’e verdiği desteğe de fazla teşekkür ediyorum. Bu başarı ve projemizdeki başarı sevincimizi Başkanımızla paylaşmak istedik. her zaman bizlere muavin olan Başkanımıza bir kere daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise Şehit Mustafa Yurter Özel Mesleki Eğitim Merkezi’nin yaptığı başarılı faaliyetler ile kesintisiz gündeme geldiğini belirterek başarının sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve belediye olarak defalarca takviye vermeye devam edeceklerini söyledi.