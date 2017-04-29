Ereğli Belediyesi çalışmalarına devam ediyor

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, kış şartlarının ağır geçmesiyle bozulan yolların ve kaldırımların düzeltilmesinin yanı sıra sıcak asfalt çalışmalarına da başlanacağını söyledi. Başkan Özgüven, “Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şehir Halkı data sistemi saha çalışmalarımız, orta refüj yakma ve yeşillendirme çalışmaları, evde bakım hizmetleri, zabıta denetimleri gibi birçok hizmeti gerçekleştiriyoruz. Hem fiziki belediyecilik kapsamında da çalışmalarımız devam ediyor. Atlı Spor Kulübünü şehrimize kazandırdık, DDY Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu parkını tamamladık ve açılışını gerçekleştirdik. Kapalı pazarımızda incelemeler bitmek üzere, hapishane karşısı kafeterya yapımında son aşamaya geldik. Bütün bunların yanına şehrimizin çehresini değiştirecek ve daha yaşanabilir bir Ereğli parolamız ışığında güçlü projelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmet için çıktığımız bu yolda Ereğlimiz için yapılacak ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Gece gündüz demeden ekiplerimiz sahadalar. Hemşehrilerimiz bizi hizmetkar olmamız için seçti biz de onlara layık edinmek için hiçbir engel tanımadan kararlılıkla ve azimle yolumuza devam ediyoruz ve seçilmişliğin sorumluluğu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.