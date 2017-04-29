Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Ereğli Belediyesi çalışmalarına devam ediyor

Ereğli Belediyesi çalışmalarına devam ediyor

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, kış şartlarının ağır geçmesiyle bozulan yolların ve kaldırımların düzeltilmesinin yanı sıra sıcak asfalt çalışmalarına da başlanacağını söyledi.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:05

Benzer Konular

Türk köyündeki nadir koyun ve keçiler bahara hazırlandı
Kuluda rögar kapağı hırsızlarına suçüstü
Konyada İnnopark Ortak Akıl Toplantısı yapıldı

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, kış şartlarının ağır geçmesiyle bozulan yolların ve kaldırımların düzeltilmesinin yanı sıra sıcak asfalt çalışmalarına da başlanacağını söyledi. Başkan Özgüven, “Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şehir Halkı data sistemi saha çalışmalarımız, orta refüj yakma ve yeşillendirme çalışmaları, evde bakım hizmetleri, zabıta denetimleri gibi birçok hizmeti gerçekleştiriyoruz. Hem fiziki belediyecilik kapsamında da çalışmalarımız devam ediyor. Atlı Spor Kulübünü şehrimize kazandırdık, DDY Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu parkını tamamladık ve açılışını gerçekleştirdik. Kapalı pazarımızda incelemeler bitmek üzere, hapishane karşısı kafeterya yapımında son aşamaya geldik. Bütün bunların yanına şehrimizin çehresini değiştirecek ve daha yaşanabilir bir Ereğli parolamız ışığında güçlü projelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmet için çıktığımız bu yolda Ereğlimiz için yapılacak ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Gece gündüz demeden ekiplerimiz sahadalar. Hemşehrilerimiz bizi hizmetkar olmamız için seçti biz de onlara layık edinmek için hiçbir engel tanımadan kararlılıkla ve azimle yolumuza devam ediyoruz ve seçilmişliğin sorumluluğu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Bilim Teknoloji borsa Döviz dünya ekonomi Finans Futbol güncel haberler Gündem haber haberler Hava Durumu iha Kültür Sanat Magazin Moda Müzik Politika sağlık sinema siyaset Son Dakika Haberleri spor Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com