Ereğli Belediyesi geceleri de çalışıyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, geceleri de çalışmalarına devam ediyor.

Ereğli Belediyesi ekipleri, Atatürk Bulvarı üstünde başlatılan yol çalışmasının bir lahza önce tamamlanması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin geleceğine istikamet veren çalışmalara imza Belediye Başkanı Özkan Özgüven, hizmette hudut tanımadıklarını söyledi. Mesai mefhumu tanımadan çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Özgüven, “Şehrimizin geleceği namına çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Daimi ve kaliteli hizmet anlayışı ile ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Özverili bir şekilde şehrimizin geleceğine istikamet veren mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ereğli’yi birlikte değiştiriyor, hoş hizmetlerle buluşturuyoruz” dedi.

Atatürk Bulvarı üzerinde yürütülen çalışmaların gece saatlerinde de devam etmesi vatandaşlar tarafından da takdir ediliyor. Yapılan çalışmaları, “Ereğli sevdası, hizmetlerle en iyi şekilde gösteriliyor” diye yorumlayan vatandaşlar Başkan Özgüven ve ekibine teşekkür ettiler.