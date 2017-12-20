Ereğli Belediyesi gençlere yatırım yapıyor

“Aslında yapılan her hizmet gelecek ve geleceğin teminatı olan gençlerimiz için” diyen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Makamlar, mevkiler gelip geçidir. Önemli olan kalıcı hizmetlerle gençlerimize yaşanabilir bir şehir bırakabilmektir. Halının altına süpürülen hizmetlere yakınmak yerine cesaret edip yapılmayanı yapmak bizim hizmet prensibimizdir. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana şehrimizde yapılmayan ya da halının altına süpürülen ne kadar hizmet varsa hepsini gerçeğe dönüştürdük. Bu şehir bizim, bu bilinçle durmaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra geleceğin gerçek sahipleri olan gençlerimizi de unutmadık. Kurduğumuz Gençlik Merkezimizle onları bir araya toplayarak sorumluluklarını bilen, ahlaklı ve bilgili gençlik oluşturmak için yola koyulduk. Geride bıraktığımız 3,5 yılda kurslarımızla, konferanslarımızla, gezilerimizle ve projelerimizle gençlerimizin yanında olduk, gelişimlerine katkı sunduk. Bundan sonra da gençlerimize yatırım yapmaya ve yapılmayanları yapmaya devam edeceğiz” dedi.