Ereğli Belediyesi öğrencilere çorba dağıttı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi sosyal belediyecilik dahilinde ortaokul öğrencilerine sıcak çorba dağıttı.

Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in de katılımıyla Dumlupınar Ortaokulunda gerçekleştirilen programda yaklaşık bin 200 öğrenciye çorba ikramı yapıldı. Öğrenciler kendilerine çorba ikramında yer alan Başkan Özgüven’e de teşekkür etti. Sohbet ettiği öğrencilerle birlikte kendisi de çorba içen Başkan Özgüven, “Ereğli’mizin en eski ve güzide okullarından birisi olan Dumlupınar Ortaokulumuzda öğlen arası öğrencilerimize çorba ikramında bulunuyoruz. Bu ikramımızın sosyal belediyecilik göstergesi olmakla birlikte bir paylaşım, öğrencilere bilinçli gıda noktasında katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Öğrencilerimiz bizlerin geleceği ve onlara güvenimiz çok büyük. Besin noktasında abur cubura, kolalı içeceklere, cipslerle öğrencilerimizin dikkat etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerin teşekkür ettikleri Başkan Özgüven, çorba dağıtımının öteki okullarda da devam edeceğini sözlerine ekledi.