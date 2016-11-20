Ereğli Belediyesi ölçeğinde hizmet alıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreteri Hasan Kılca ve Koordinasyon Daire Başkanı Mustafa Yazlık, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ile birlikte Ereğli’de yürütülen çalışmaları inceledi.

Başkan Özgüven, Ereğli’nin bitmiş tasarı edilen çalışmalarıyla Büyükşehir ölçeğinde bir kent haline geleceğini söyledi. Çalışmaların hummalı bir şekilde gece geç vakitlere dek devam ettiğini söyleyen Başkan Özgüven, “Şehrimize uzun yıllar hitap edecek, geleceğimize uzun yıllar hitap edecek araştırmalar sergiliyoruz. Bu noktada Büyükşehrimizin kurumsal özelliğinden keza büyük kasaba olarak ayrıca de belediye olarak yararlanıyoruz. Asfalt, kanalizasyon, su borularının değiştirilmesi, yağmur terhis kanallarının yapılması daha önceleri gerekiyordu ama yapılmamış. Büyükşehrimizin yardımları ile bunları biz gerçekleştiriyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek almak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin de tahammül ve iyi niyetlerine de teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar tamamlandığında Ereğli Büyükşehir ölçeğinde bir şehir halkı haline gelecek” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreteri Hasan Kılca ise, Yeni Büyükşehir Yasası’ndan sonradan Konya merkezdeki ilçelerde hangi hizmet varsa o hizmeti yeni bağlanan 28 ilçeye de getireceklerini söyledi. Konya standartlarında hizmet kalitesi ürettiklerini kaydeden Kılca, yapılan hizmetlerin Ereğli ve Konya’ya şanslı olmasını diledi.