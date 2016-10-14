Ereğli Belediyesi personeline hizmet içi seminer

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi personeline “Irtibat ve Gövde Dili” konusunda hizmet içi semineri verildi.

Ereğli Belediyesi Kültür Merkezinde Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Ramazan Danış tarafından bahşedilen seminere, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Programın açılışında konuşan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Vatandaşa odaklı hizmete mükellefiz” diyerek, “Vatandaşımıza daha iyi bir hizmet verilmesi, güçlü ve kavranabilir bir iletişime hepimizin özelliklede personelimizin ihtiyacı var. Bu konuda uzman hocalarımızla çalışıyoruz. Bu seminerden personelimizin olumlu yönde yararlanacağına inanıyorum” diye konuştu.

Personelin farklı konulardaki niteliklerini ilerletmek ve bireysel gelişimini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim seminerinde Danış, kültürden kültüre biraz farklılıklar gösterse de dünya üstünde en geçerli dilin Cisim Dili olduğunu ve bu dilin etkin kullanılması ile iletişimin daha kuytu yapılacağını söyledi.