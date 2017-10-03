Ereğli Belediyesi standı alaka odağı oldu

yıldönümü aktiflikleri kapsamında tertip edilen programlarda stant açarak yöresel mahsuller ikram etti. Faalliklere katılanlar Ereğli Belediyesi standına yoğun alaka gösterdi.

Ereğli’nin yöresel mahsullerini tüm Türkiye’ye tanıtacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ”Ereğli’miz kültürel ve sosyal açıdan Türkiye’nin en ehemmiyetli kentlerinden birisidir. İlçemiz Hititlerden Selçuklulara, Selçuklulardan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan günümüze kadar bir hayli uygarlığın kampüsü haline gelmiş, coğrafi konum açısından da ehemmiyetli bir yerdedir. Natürel zenginlikleri, doyumsuz içme suyu ve havası ile görenlerin alakasını sürükleyen şehrimiz, yöresel mahsulleri ile de ön tasarıdadır. Belediye olarak yürüttüğümüz çalışmalarla bu zenginliklerimizi tanıtmak için canla başla çalışıyoruz. Yakın zamanda aldığımız Siyah Havuç tescili ile bu atılımı asıllaştırmanın mutluluğunu yaşarken koyun yoğurdu ve beyaz kiraz tescili ile alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Mevlana Hazretlerinin doğumunun 810. yıldönümü münasebetiyle yapılan aktifliklerde açtığımız yöresel mahsul standımızın da alaka odağı olması bizleri mutlu etti. Aktifliklerde emeği olan başta Megakent Belediye Başkanımız Tahir Akyürek bey olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.