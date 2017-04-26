Ereğli Belediyesinden çocuklara 23 Nisan şenliği

Ereğli Belediyesi kadar Ereğli Kültür Merkezi’nde çocuklara özel 23 Nisan programı düzenlendi. Vatandaşların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği yaklaşık 2 saat süren ziyafet dolu program çocuklara unutulmaz dakikalar yaşattı. Kültür Merkezi Konferans Salonu hınca hınç doluyken antre bölümünde de sinevizyon yayını yapıldı. İçerisinde ateş ve ilizyon gösterisi, Hacivat Karagöz oyunu, palyaço ve eğlenceli çoğu oyunun yer aldığı program çocuklarının epeyce ilgisini çekti.

Cumhuriyetin özünü ve esasını ulusal iradenin teşkil ettiğini vurgulayan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “TBMM’nin açılışı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk göre geleceğimizin kahramanları ve vatan müdafaasının neferleri olacak çocuklarımıza bayram olarak hediye edilmesi, ulusal iradeye bahşedilen vazgeçilmez önemin ve neslimize duyulan sevgi ve güvenin maddesel bir nişanesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada birincil ve tek çocuk bayramı olarak, tüm insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısıdır. Bugün sizin bayramınız eğlenmek, mutlu görünmek en fazla sizin hakkınız. Ereğli Belediyesi olarak biz de bu manalı bayramınızı en iyi şekilde kutlamak istedik ve bu programı sizler için düzenledik. Umarım eğlenceli ve unutulmaz bir gün geçirirsiniz. Gelecekte her biriniz bu ülke için kayda değer bireyler olacak ve önemli noktalarda olacaksınız. Eminim geçmişinizden aldığınız bayrağı geleceğe en iyi şekilde taşıyacaksınız. Ben bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum” dedi.

Öte yanlamasına, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Kutören Mahallesinde yapılan 23 Nisan kutlamalarına katıldı.