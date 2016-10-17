Ereğli Belediyesinden engellilere destek

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi’nin katkıları ile hizmet binası tamamlanan Tüm Engelliler Derneği açıldı.

Açılışa İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Emirgazi Kaymakamı Sadettin Doğan, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri ve engelli vatandaşlar katıldı.

Dernek Başkanı İshak Acar yaptığı konuşmada, amaçlarının engellilerin olağan bireyler gibi amaçlamak, üretmek ve işgücü piyasasına kazandırmak olduğunu söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bütün engelli bireylerin yanlarında olduklarını dile getiren Özgüven, hükümetin de engelli bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi hususunda önemli planlamalarının olduğunu belirtti. Ereğli Belediyesi olarak, sivil toplum kuruluşları olarak topyekün bir şekilde engelli bireylere engelsiz bir dünya zemini oluşturmak adına herkese büyük sorumluluklar düştüğünü andıran Özgüven, derneğin açılışının hayırlı olmasını temenni etti.

İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise, bugün engelliler yararına bir hizmet kuruluşunun açılışını yapmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Yapılan duanın peşinde, iyiliksever vatandaşlar göre engelli bireylere atama edilen araçların dağıtımı yapıldı ve derneğe katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verilmesinin akabinde dernek binası hizmete açıldı.