Ereğli Belediyesinden Halep'e SMS'li destek

KONYA (AA) – Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve belediye personeli Halep’e SMS’le ile 10’ar liralık yardımda bulundu.

Belediye Başkanı Özgüven, Suriye’de yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirterek, Suriye, Irak ve Halep’te oynanan oyunların çok farklı olduğunu söyledi.

Benzer oyunların Türkiye üzerinde de oynandığına dikkati çeken Özgüven, “Ağlayan, göz yaşı döken kesim Müslümanlar, keyfini ise siyonist güçler sürüyor.” dedi.

Müslüman coğrafyasında dökülen kanın başka coğrafyalarda dökülmediğini vurgulayan Özgüven, şunları kaydetti:

”Halep’teki bir çocuk ‘Anne, cennette ekmek var mı? Varsa biz de ölelim o zaman’ diyerek, yüreklerimizi burkmuştur. Bu ifade duygu sömürüsü değil, yaşanan, bir çocuğun gerçek duygularının, içinde bulunduğu ruh halinin dışa vurumudur. Bu gerçek ışığında Müslüman kardeşlerimize bizlerin de bir katkısı olsun istedik. Halep’e destek ricamıza duyarsız kalmayan belediye personelime, mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Halep’e gönderilecek yardımlar için SMS yoluyla 10 liralık bir katkıda bulunduk. Arzu eden arkadaşlarımız daha fazla yardım yapabilirler.”