Ereğli Belediyesine Down sendromlu personel

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Özel Kalem bünyesinde down sendromlu personel çalışmaya başladı.

Uzun yıllardır Down Cafe’de güler yüzü, kişiliği, saf ve pak duygularıyla herkesin sevgisini kazanan down sendromlu Serdar Duman, belediye özel kalem bünyesinde çalışmaya başladı. Serdar Duman ilk günden işine olan bağlılığı ve atama bilinciyle Belediye Başkanı Özkan Özgüven öncelikle elde etmek üzere bütün egzersiz arkadaşlarının takdirini kazandı. Kendisini sahip meydana çıkan ve destek veren Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkür eden Serdar Duman, sempatik tavırlarıyla belediyeye bambaşka bir hava getirirken herkesin sevgisini kazanmayı başardı.

Serdar Duman’ı uzun yıllardır tanıdığını ifade eden Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Serdar, uzun yıllardır Down Cafe’de güler yüzü, kişiliği, saf ve pak duygularıyla herkesin sevgisini şampiyon değerli bir arkadaşımız. Sempatik tavırları yanına işine sahip çıkması en büyük karakteristik özellikleri arasında geliyor. Özgüvenini artırıp sosyal hayata daha fazla adapte olmasına katkı maddesi vereceğimize inandığım Serdar Duman’a aramıza hoş geldin diyor, yeni görevinde galibiyet ve şanslı olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.