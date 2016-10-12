Ereğli Belediyesinin onkoloji hastalarına ulaşım desteği sürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi kadar onkoloji hastalarına yönelik ulaşım desteği sürüyor.

Ereğli Belediyesi, yaklaşık iki yıldır onkoloji hastalarını tedavilerini yaptırabilmeleri için tahsis ettikleri araçla Konya’ya götürüyor. Belediye personeli, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen hastaların işlemlerini de peşine düşüp takip ederek, onlara rahatlık sağlıyor.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli’de çok sayıda onkoloji hastası bulunduğunu ve çoğu kişinin fiziki imkansızlıklar sebebiyle çare amaçlı zeka Konya’ya gidemediklerini söyledi. Özgüven, “Bu hastalar ve aileleri çeşitli zorluklarla uğraş ediyorlar. Bu zorluklara bir nebze olsun değmek ve takviye elimizi uzatmak istedik. Bu doğrultuda başlattığımız proje ile hastalarımızı Konya’ya götürüyor ve tedavilerine ulaşım desteği vererek ulaşım sorununu ortadan kaldırıyoruz. Allah kimsenin başına böyle bir hastalık vermesin. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Onkoloji hastaları da, Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e ve belediye personeline kendilerine göstermiş oldukları ilgiden nedeniyle teşekkür etti.