Ereğli Belediyesinin yatırımları sürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi artırdığı hizmet kalitesini geniş bir yelpazede vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Ereğli’nin topyekun kalkınması için başlatılan yatırım seferberliğini her mahallede sezdirmek hedefinde olduklarını gösteren Belediye Başkanı Özkan Özgüven, günü kurtaracak çalışmalara değil, kalıcı çalışmalara imza atarak şehre büyük kasaba kimliği kazandırmak amacında olduklarını söyledi. Ereğli tarihinde görülmemiş bir sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Özgüven, belirlenen program kapsamında bu çalışmaların hava şartlarının el verdiği müddet baştan başa devam edeceğini vurguladı.

“Caddelere prestij kazandırıyoruz”

Şehrin vitrini olarak gördükleri caddelere prestij kazandırmaya devam ettiklerini açıklayan Özgüven, “Sanayi Caddesi, Mustafa Seyran Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi gibi şehrin belli başlı caddelerini şehrimize yakışır bir duruma getirdik. Hem araç trafiğinde büyük rahatlamalar yaşandı ayrıca de ahenkli ve sağlıklı yapılaşma ortaya çıktı. Ekiplerimiz derhal Mustafa Seyran Caddesinin Üçgöz Mahallesi uzantısında çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan da en fazla bu yolun yapılması için gelen talepler doğrultusunda kısa sürede bu caddede çalışmalarımızı tamamlayarak örnek bir ayla getireceğiz” dedi.

“Eğitime yardım”

Ereğli’nin eğitim noktasındaki gelişmişliğine okulların çevre düzenlemesi ilk olarak almak üzere verdikleri desteklerle katkıda bulunduklarını kaydeden Özgüven, “Şehrimizdeki okulların büyük çoğunluğuna imkanlarımız ölçüsünde yardım verdik vermeye de devam ediyoruz. Okullarımızın kilitli taş, asfalt, ihate duvarı, tel örgü, kaldırım, yeşillendirme çalışması eksikliklerini giderdik. Derhal de

Ereğlili hayırsever işadamı Mustafa Özşenol kadar yapımı gerçekleştirilen THK İbrahim Özşenol Iş Yüksek Okulunda çevre düzenleme çalışmalarına başladık” şeklinde konuştu.

Şehrin belli başlı arterleri öncelikle almak üzere çevre mahallelerde kaldırım ve refüj çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Özgüven, bu çalışmaların tamamlanması ile şehrin görsel anlamda zengin bir görünüme kavuşacağını sözlerine ekledi.