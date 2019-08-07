Ereğli Pomem'de mezuniyet sevinci
KONYA (AA) – Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğü'nde eğitimini tamamlayan 23. Dönem Polis Memuru adayları için mezuniyet töreni düzenlendi.
Program Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerinin almış olduğu işaret dili eğitimi ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programın açılışında konuşan Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kurbi, 351 öğrenci ile 3 Nisan 2019 tarihinden itibaren eğitime başladıklarını söyledi.
317 öğrencinin 55 ile başarı sırlamasına göre tayin edildiklerini kaydeden Kurbi, İstihbarat Daire Başkanlığı, terörle mücadele ve diğer daire başkanlıklarına ise 60 öğrenci gönderdiklerini aktardı.
Kurbi konuşmasının devamında, 15 Temmuz hain darbe girişimini anımsatarak, "15 Temmuz'da vatanını şeref ve namusunu 1 dolara pazarlayan başta FETÖ ihanet şebekesine ve diğer terör örgütlerine karşı uyanık olacağınıza 15 Temmuz ihanetini yine bu başkaldırıya karşı yazılan destanı unutmayacağınıza ve unutturmayacağınıza inanıyorum, yolunuz ve bahtınız açık olsun." dedi.
Törene katılan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da Türk polis teşkilatının ülkemizin huzur ve güvenliği yanında demokrasinin sağlanmasında önemli görevler gerçekleştirdiğini kaydederek, teşkilat saflarına katılan tüm adayları tebrik etti.
Toprak konuşmasında mezun olacak olan polis adaylarına, "Devletinizden başka kimseyi tanımayın, emir almayın. Şu cemaat, bu gurup diyerek FETÖ gibi devletin içine sızmış legal görünümlü illegal yapıların cemaatti dindi imandı derken 15 Temmuz'da ülkeyi ne hale getirdiğini hepimiz gördük, amirlerinizden başka kimseden emir almayın." dedi.
Dönem birincisi Beytullah Erbaş'ın yaş kütüğüne plaket çakması ve yemin töreninin ardından program son buldu.
Mezuniyet törenine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kurbi, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve polis adaylarının aileleri katıldı.
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