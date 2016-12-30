Ereğli'de amatör fotoğrafçılardan anlamlı ziyaret

KONYA (AA) – Ereğli Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ANFODER) üyeleri, Ereğli Kaymakamı ve güvenlik güçlerine destek amaçlı bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

ANFODER üyeleri, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar, Ereğli Emniyet Müdürü 3. sınıf Emniyet Müdürü Hakan Uzun ve Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1. sınıf Emniyet Müdürü Ali Kurbi’yi makamlarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

ANFODER Başkanı Tamer Gümüş, ziyarette yaptığı konuşmada, ”15 Temmuz sürecinde, İstanbul Dolmabahçe’de Vodafone Arena Stadı yakınlarında çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrı terör saldırısında. Kayseri Erciyes Üniversitesi yakınlarında çarşı iznine çıkan askerlerimize yönelik düzenlenen hain saldırı ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda, El Bab’ta çıkan çatışmalarda şehit olan kahraman güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımız için üzüntülerimizi dile getirmek, devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu, onlara sahip çıktığımızı göstermek, moral vermek amacıyla bu ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bu anlamlı ziyaretlerin askere, polise moral kaynağı olduğunu söyledi.

Gümüş, ziyaretlerde ilçe protokolüne Türk bayrağına sarılı Kuran-ı Kerim hediye etti.