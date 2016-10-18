Ereğlide çocuklar tarihe yolculuk etti

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi’nin katkılarıyla “Geçmişine sahip çıkmayan, geleceğini de kuramaz” esas fikrinden hareketle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan “Tarihe Gezi-Bir Yaz Kampı Macerası” adlı çocuk filmi izleyicileriyle buluştu.

Ereğli Belediyesinin katkıları ile Demo Yapımcılık Anonim Şirketinin “Geçmişine sahip çıkmayan, geleceğini de kuramaz” belli başlı fikrinden hareketle hazırladığı Türkiye geneli devlete ait ve özel tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Tarihe Gezi – Bir Yaz Kampı Macerası” adlı 50 dakikalık çocuk filmi Ereğli’de izleyicileri ile buluştu. Ereğli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in de katıldığı programda çocuklara karşın kitap dağıtımı da gerçekleştirildi.

Çocuklara yönelik gerçekleştirilen filmin Türkiye genelinde gösterildiğini gösteren DEMO Prodüksiyon Organizatörü Ertuğrul Cerrahoğlu, “Kazıbilim ve tarihsel miras konulu filmi ilköğretim öğrencilerine karşın düzenledik. İlçede üç seans biçiminde sunduğumuz filme öğrencilerin ilgisi bizleri hoşnut etti. Hem filmi izlemeye gelen her öğrenciye kitap hediye ettik” dedi.

Belediye Başkanı Özkan Özgüven’de projeye katkı maddesi sağlayarak Ereğli’de öğrencilerle buluşmasına vesile olduklarını belirterek, “Çocuklarımız bizlerin geleceğidir. Onların tarihimizi iyi bilmelerini ve tarihimize sahip çıkmalarını istiyoruz. Çünkü tarihini bilmeyen ve geçmişinden ders çıkarmayan milletlerin ayakta durma şansları yoktur. Bu proje bu açıdan fazla önemlidir” diye konuştu.