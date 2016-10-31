Ereğlide Cumhuriyet coşkusu

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 93. yılı coşku ile kutlandı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan program Ereğli Belediyesinin organizatörlüğünde mehter takımı eşliğinde Yunus Emre Meydanına kadar yürüyüşle devam etti.

Yol her tarafında mehteran ve yürüyüşe alkışlarla takviye veren ilçe halkı coşkuya ortak oldu. Öğrencilerin taşıdığı Türk bayrağının yanında Ereğli Belediyesi kadar öğrencilere dağıtılan ay yıldızlı tişörtler ile öğrencilerin dalgalandırdığı bayraklar coşkunun artmasını sağladı. Yunus Emre Meydanı 15 Temmuz Demokrasi Parkında toplanan kalabalığa seslenen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Mustafa Kemal Atatürk ve tabanca arkadaşlarının 93 sene önce her karışının şehit kanlarıyla sulanan bu topraklardaki mücadele sonrası Cumhuriyeti ilan ettiklerini söyledi.

93 yıldır ayakta olan Cumhuriyetin ebediyen yaşamaya devam edeceği vurgulayan Özgüven, “Bizler birlik ve birliktelik içerisinde olduğumuz sürece hiç kimsenin gücü bizleri yıkmaya yetmeyecektir. Anadolu coğrafyası yüzyıllar boyunca daima sinsi düşmanların, hainlerin göz koyduğu topraklar olmuştur. Bu hainler içte ve dışta ara sıra de birlikte bu ülkeyi bölmeye birlik ve beraberliğimizi değil etmeye çalışmışlardır. Bu amaçlarını da yakın tarihimizde bizlere yaşattılar. 15 Temmuz günü yaşadığımız girişim aziz milletimizin sağduyusu ile atlatıldı. Meydanlarda 7’sinden 70’i ne vatanına, milletine, iradesine sahip meydana çıkan Yüce Türk Milleti bu hainlere en güzel cevabı vermiştir” dedi.

Başkan Özgüven konuşmasının son bölümünde, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diyerek, vatan toprağı için şehit düşenleri rahmet, gazileri de minnetle andığını söyledi.

Program mehteran gösterisi ve Ereğli Belediyesinin aşure ikramı ile son buldu.