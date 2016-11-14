Ereğlide gençlere kişisel gelişim kursu

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi çeşitli branşlarda gençlere yönelik bireysel gelişim kursları açacak.

Ereğli Belediyesi, alanlarında uzman eğitmenlerle 12 farklı branşta kişisel gelişim kursları düzenleyecek. Kurs kayıtları Ereğli Belediyesi Oğuz Cet Tesisleri Gençlik Merkezinde bedava yapılacak. Kayıt yaptırmak isteyen gençlerin kimlik fotokopisi ile başvuru etmeleri gerektiği bildirildi. 9-30 yaş arası gençlerin katılabilecekleri kurslarla alakalı bir izah etme yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, kursların gençlerin ayrım oluşturmaları, modern bir vizyona sahip olmalarını destekleyen kültürel bir proje olduğunu söyledi. Özgüven, gençlerin her alanda kendilerini geliştirebilecekleri öbür projelere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, “Ereğli Belediyesi olarak gençlere kılavuz olacağız. Bu konuda gençlerimizden de öbür ve özel projeler bekliyoruz” diye konuştu.

Hafta içi sürekli kurs kayıtlarında gitar, ney, şan eğitimi, bateri, piyano, bağlama, diksiyon kursu, Kuran-ı Kerim kursu, protokol tavır sanatı kursu, fitness kursu, plates kursu ve İngilizce kursu düzenlenecek. Kurslar 26 Kasım tarihinde başlayacak.