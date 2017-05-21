Ereğlide meme kanseri erken teşhis edilecek

“Bu aracın Ereğli’ye gelerek böyle bir afiyet hizmeti sunacak olması bizleri fazla mutlu etti” diyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “KETEM yani kanser taraması ile ilgili bir tırımız şehrimize getirildi. Taleplere cevap verdikleri için yetkililerimize fazla teşekkür ediyorum. Kanser bildiğiniz gibi çağımızın en kötü hastalığıdır. Lakin erken teşhis edildiği vakit yenilebilecek bir hastalıktır. Aracımızın Ereğli’ye getirilmesi de büyük bir hizmettir. Bilhassa bayan kardeşlerimize buraya gelerek bir mamografi çektirmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Konya İl Insanlar Sağlığı Müdürü Hasan Öznavruz ise, “Koruyucu afiyet hizmetlerimiz noktasında öncelikle kanser edinmek üzere aynı hastalıklar ile mücadele ediyoruz. Kanser artık erken tanı olduğu zaman tedavi edilebilen bir rahatsızlık haline geldi. Evin esas direği olan hanım kardeşlerimizi meme kanseri tehlikesinden gözetmek için ‘Pembe Prenses’ isimli aracımızı Ereğli’ye getirdik. Türkiye’de bu aracımızdan 12 adet mevcut ve bir adam başına de Konya’da hizmet veriyor. İnsanlarımızın bize ulaşmakta zorluk çektiği yerlere bu aracımız ile biz hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Öznavruz hem vatandaşların mutlaka aile hekimlerine gitmeleri gerektiğine dikkat çekerek, “Biz kanser taramalarımızı bedava yapıyoruz bu araçlarda. Beş dakika içerisinde yapılan mamografi çekimleri Hacettepe’de bir merkeze aktarılıyor orada birbirini görmeyen iki Radyoloji Uzmanı tarafından sonuçlara bakılıp, herhangi bir sorun yoksa herkesin kendi aile hekimliğine aktarılıyor. Aile hekimleri de hastanın kimlik numarası ile sistemden bakıp sorun olmadığını, hastanın kendisine bildiriyor. Eğer sorun varsa da hastanın sevkini sağlıyoruz. Buradaki amaç erken teşhis koyarak gerekli tedaviden daha sonra hastanın hayatına devam etmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öznavruz son olarak 40-69 yaş aralığındaki, kadınların buraya mutlaka gelmeleri gerektiğine de uyarı çekti. Konuşmalardan sonradan Ereğli 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda Başkan Özgüven ve Millet Sağlığı Müdürü Hasan Öznavruz göre kurdele kesilerek vasıta gezildi.