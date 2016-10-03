Ereğlide servis minibüsleri denetlendi

Konya’nın Ereğli ilçesinde taşımalı öğrenci servis minibüsleri denetlendi.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri göre yapılan denetimlerde servis minibüslerin taşımalı yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliğine uyup uymadıkları denetleme edildi. Okulların açılmasıyla birlikte başlayan denetimlerde araçlarda özellikle güvenlik kemeri, sırça filmi, araç egzersiz karneleri ve uyarıcı yazıların olup olmadığını kontrol edildi. Vasıta sürücülerine ayrıca öğrenci alımlarında korna çalınmaması, yüksek sesle müzik dinlenmemesi ve sürat kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konularında da uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin okul sezonu her tarafında belirli aralıklarla devam edeceğini bildiren Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “En kayda değer değerlerimiz olan çocuklarımızı itimat ettiğimiz servis araçlarının tehlikesiz bir şekilde ve standartlara uygun nakliyecilik yapılıp yapılmadığı konusunda zabıta ve güvenlik ekiplerimiz karşılıklı bir egzersiz gerçekleştirdiler. Bu alıştırma okul sezonu her tarafında devam edecek. Çocuklarımızın güvenliği için zorunlu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vasıta sürücülerinden istediğimiz yetersiz evraklarının bulunmaması ve trafik kurallarına uymalarıdır. Kurallara uymayanlara da gerekli cezai işlemler yapılacaktır” dedi.