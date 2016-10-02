Ereğlide uzun kabak yemeği yarıştı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi kadar düzenlenen yarışmada geleneksel uzun kabak yemekleri yarıştı.

İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve ilçe protokolünün katılımı ile Aile Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programda uzun kabak yemeğinin tanıtımını yapılarak yapılışı uygulamalı olarak gösterildi.

Uzun kabağın Türkiye genelinde sadece bu bölgede yetiştiğini açıklayan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Bu ürünün yetişme sezonu 1-1.5 aylık bir süreci kapsıyor. Asma gibi yetişen bu ürünün besin değeri epeyce yüksek ve yapılan araştırmalara tarafından perhiz ve hasta yemeği olarak öğüt ediliyor. Kaburga eti ile pişirilen uzun kabak yemeğinin en manâlı özelliği ise üzümün olmamış hali yani koruk suyu ilave edilmesi ve yemeğe lezzet vermesidir. Uzun kabak yemeği yöremizde çok sevilen ve tüketilen bu yemek yemek çeşididir. Bugünkü programda bizleri ağırlayan Aile Sanat Merkezi Müdiresi ve yarışmacılara çok teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum” dedi.

İlk kere uzun kabak ve yemeğini gördüğünü açıklayan İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise, “Lezzeti ve sunumu çok hoş. Kısacası deneme ettik, onayladık. Faydası oldukça yüksek olan bu yemeğin ve uzun kabağın tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Bu lezzeti bizlerle buluşturan hanımefendilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardındaki yemek yarışmasına katılanlara farklı alanlara yönlendirilmiş hediyeler verildi.