Ereğlideki yükseköğretimin geleceği istişare edildi

Konya’nın Ereğli ilçesinin yükseköğretimdeki sorunları, geleceğe karşın planlar ve atılması gereken adımların görüşüldüğü istişare toplantısı; Konya Milletvekili Halil Etyemez, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ile Prof. Dr. Önder Kutlu, akademisyenler ve idarecilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül, ilk olarak fakültelerinin akademik ve yönetimsel yönden tanıtımını gerçekleştirdi ve öğretim elemanı ihtiyaçları ile sosyal tesisler konusunda bazı eksiklerin bulunduğunu belirtti. Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oğuz Aktürk ise, lisansüstü ders verebilme ve öğrenci danışmanlığı alabilme konusunda öğretim üyelerinin taleplerinin bulunduğunu aktardı. Yaşam boyu öğrenme ve erişkin eğitimi anabilim dalına yüksek lisans programı açmayı düşündüklerini açıklayan Aktürk, Ereğli yerleşkesinin peyzajının yapılması, yerleşke içine sosyal tesislerin inşa edilmesi gerektiğini açıklama etti.

“Ereğli Adalet Iş Yüksekokulu hoca kadrosu tamamlandığında açılacak”

Iyiliksever iş adamı Ali Talip Özdemir göre yaptırılacak Ereğli Hak Meslek Yüksekokulu’nun ihalesinin tamamlandığını, binanın önümüzdeki sene devreye gireceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yapı tamamlandığında laboratuvar altyapısı olarak diğer fakültelere de hizmet verebileceğini söyledi. Yapılacak olan binada meslek yüksekokulu ve fakültelerin kullanabileceği alanların olacağını gösteren Şeker, Ereğli Yargı Meslek Yüksekokulu’nun öğretmen kadrosu tamamladığında açılacağının altını çizdi. Şeker, “Kafamızda planladığımız yeni programlar için de burası yeterli ama daha da iyi büyüyebilmek için etrafta başka alternatif yerler var onlar için de egzersiz yapılıyor. Onların da kazandırılmasıyla beraber burası reel bir üniversite kampüsü havasına kavuşmuş olacak. Biten inşaatla beraber sosyal bir mekan da şekillenecek. Kampüsün peyzajı ve daha derli toplu görüntüye kavuşması için de gerek üniversite olarak kanımca takviye verilecek, gerekse ilgili kurumlarla bu konuda görüşülüp çevre düzenlemesine katkı maddesi sağlanacak” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ise, Milli Eğitim Bakanlığı’nın mal varlığındaki 2 bin 600 dekarlık Ereğli’deki hoca lisesi arazisinin üniversiteye tahsisi konusunda alıştırma yapılması gerektiğini ve üniversitenin gelişimini orada sürdürmesinin ilçe açısından olumlu olacağını belirtti. Hem üniversitenin eğitim-öğretim açısından daha verimli olabilmesi için her türlü desteği vermeye hazırlanmış olduklarını aktardı.