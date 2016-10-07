Ereğliden Büyükşehire teşekkür

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ilçeye kazandırılan hizmetlerden ötürü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti.

Altyapı belediyeciliği ve sosyal belediyecilikte bir fazla işe imza atan ve hizmette sınır tanımayan Ereğli ve Konya Büyükşehir Belediyesi köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerlerde Semt Konakları yaparak vatandaşlardan takdir topluyorlar. Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Yıldızlı (Durlaz), Yellice, Kuskuncuk, Yeniköy, Kuzukuyusu ve Büyükdede mahallelerinde Mahalle Konaklarının üretim çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, bu hizmetin mahallelere kazandırmasına öncülük eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve ekibine teşekkür etti. Yıldızlı Mahallesinde yapımı tamamlanan Semt Konağını gezen Başkan Özgüven, 30 Mart 2014 seçimleri sonrası hayata geçen Büyükşehir Yasası ile Ereğli’ye kayda değer hizmetler kazandırdıklarını belirtti.

Ereğli’nin kanalizasyon, içme su hattı gibi altyapı çalışmaları yanına asfalt, kaldırım gibi üstteki yapı çalışmaları ile Büyükşehir Belediyesi’nin 70 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirdiğini kaydeden Özgüven, bu hizmetlere sosyal belediyecilik noktasındaki hizmetler de eklendiğinde manâlı bir yatırımın Ereğli’ye getirildiğini açıklama etti. Sosyal Belediyecilik hizmetlerine Mahalle Konaklarının en hoş örnekleri olduğuna vurgu yapan Özgüven, içerisinde buluşma salonu, mutfağı, kütüphanesi, lavabosu vb. odaların yer aldığı bu konakların öteki mahallelere de yapılacağını kaydetti. Başkan Özgüven, “Şehrimize büyük tartma veren ve bu hizmeti ilçemize kazandıran Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek ilk kez edinmek üzere emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yıldızlı Mahallesi Muhtarı Tevfik Özkubat ise, yapılan hizmetlerle Ereğli ve mahallelerinin çehresinin değiştiğine uyarı çekerek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkür etti.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in ziyaretlerine eşlik eden Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Memduh Karaca da, yapılan hizmetlerin önemine aksan yaparak, “Ereğli’miz Sayın Başkanımız Özkan Özgüven ile büyük bir metamorfoz yaşıyor. Kabuğunu kıran ve kent planlaması noktasında büyük kasaba kimliğine şampiyon şehrimize Büyükşehrimizin de katkıları oldukça büyük. Bu katkıları karşılayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek’e de fazla teşekkür ediyor, elini ve desteğini ilçemizden çekmemesini rica ediyoruz. Kendisini de bu konağın açılışına bekliyoruz. Uğurlu uğurlu olsun” diye konuştu.