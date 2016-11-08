Ereğliye 8 milyonluk 5 prestij cadde

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ereğli’ye değeri 8 milyon lirayı geçen prestij caddeler kazandırdıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelere yaptığı prestij cadde çalışmaları dahilinde Ereğli’de 5 ana caddede düzenleme yaptı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası ile 28 ilçe merkezinde başlıca cadde düzenleme çalışmaları yaptıklarını belirterek, Ereğli’deki ana sokak çalışmaları kapsamında 4 caddeyi tamamladıklarını, bir caddenin yapımının ise devam ettiğini söyledi.

“Ereğli merkezin çehresi değişti”

Bütün ilçelerin daha aşağı inşa çalışmalarını tamamlayarak, metropol görünüme kavuşması için belli başlı sokak, park, mahalle yolu gibi yatırımlara önem verdiklerini açıklayan Başkan Akyürek, “Konya’nın büyük ilçeleri arasında bulunan Ereğli ilçemizi daha çağdaş bir görüntüye kavuşması için ilçe merkezindeki Sanayi Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi’nde toplam 4 kilometrelik alanda başlattığımız daha alçak yapı, drenaj, kaldırım ve asfalt kaplama çalışmalarını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Rasim Erel Caddemizdeki çalışmalarda ise sona yaklaştık. Bu caddemizi de en kısa zamanda tamamlayacağız. Ereğlili hemşehrilerimize ve Konya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ereğli İlçesi’ne yaptığı prestij cadde düzenlemeleri 8 milyon 100 bin liraya mülk olurken 5 sokak için 19 bin 500 ton asfalt kullanıldı.