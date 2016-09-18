Eren Derdiyok attı Galatasaray 3 puanı aldı
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi.
İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi.
İl yarı
2. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Janster geçti. Janster’in penaltı noktasına doğru ortaladığı topa iyi yükselen Oboabona’nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin yanında auta çıktı.
6. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bruma’nın sağına çekerek yaptığı vuruşta, kaleci Diallo meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Aynı dakikada Galatasaray’ın golü geldi. Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Sneijder topu ceza sahasına ortaladı. Kale sahası sol çaprazında Eren Derdiyok, topun gelişine şık bir röveşatayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
11. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Yasin Öztekin topla çizgiye kadar indi. Yasin’in altıpasın içerisine aşırtarak yaptığı ortada kaleci Diallo topu son anda kornere çeldi.
16. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan, rakibini geçerek çizgiye kadar taşıdığı topu yerden içeriye çevirdi. Petrucci’nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
24. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ceza sahasına giren Oğuzhan Aynaoğlu’nun şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.
Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
İkinci yarı
48. dakikada orta sahada rakibinden topu kapan Sneijder, sol kanattaki Bruma’ya pasını verdi. Soldan hızla ceza sahasına hareketlenen Bruma’nın sağına çekerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
53. dakikada orta sahada topla buluşan Bruma, meşin yuvarlağı sağ kanatta bulunan Yasin Öztekin’e kazandırdı. Yasin’in ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Sneijder, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Eren Derdiyok’un altıpasın üzerinden topun gelişine vuruşunda, kaleci Diallo meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi. Pozisyonun devamında hakem, Çaykur Rizespor lehine faul verdi.
66. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Atiemwen ceza sahasında topla buluştu. Bu futbolcunun ceza sahası dışına çıkardığı topa, Petrucci gelişine vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
67. dakikada Janster’in kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Oboabona’nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
88. dakikada orta sahada topla buluşan Sinan Gümüş, meşin yuvarlağı sağ kanattan hareketlenen Tolga Ciğerci’nin önüne bıraktı. Topla ceza sahasına giren Tolga’nın yerden vuruşunda, kaleci Diallo meşin yuvarlağı kornere çeldi.
89. dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Sneijder’in ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Eren Derdiyok, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
90+2. dakikada sol kanattan topla hareketlenen ve rakiplerini ekarte ederek ceza sahasına giren Bruma, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Tolga Özkalfa, penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada Selçuk İnan’ın kullandığı penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma, Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.