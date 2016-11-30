Erganiye yılın ilk karı düştü

Yurdu etkisi altına almaya başlayan kar yağışı Ergani ilçesinde etkisini göstermeye başladı. 3 dereceye dek düşen hava sıcaklığının, Cumartesi gününden itibaren eksi derecelere düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre havanın yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin edilirken, uzmanlar vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.